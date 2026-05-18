"Единая Россия" выступила за расширение статуса ветеранов боевых действий "Единая Россия" предложила расширить на МЧС статус ветеранов боевых действий

Москва18 мая Вести."Единая Россия" внесла в Государственную думу законопроект, предполагающий предоставление некоторым сотрудникам МЧС статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий. Об этом пресс-служба партии сообщила в мессенджере MAX.

Уточняется, что речь идет о сотрудниках МЧС, которые в ходе специальной военной операции проводили работы по поиску, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов на территориях исторических регионов.

Распространение статуса ветерана и инвалида боевых действий на сотрудников МЧС обеспечит им равный доступ к льготам, медицинскому обслуживанию и денежным выплатам отметил секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев

В январе сообщалось, что добровольцы, содействующие выполнению задач Росгвардии на государственной границе, получат статус ветерана боевых действий. Такое постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.