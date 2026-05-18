Москва18 маяВести."Единая Россия" внесла в Государственную думу законопроект, предполагающий предоставление некоторым сотрудникам МЧС статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий. Об этом пресс-служба партии сообщила в мессенджере MAX.
Уточняется, что речь идет о сотрудниках МЧС, которые в ходе специальной военной операции проводили работы по поиску, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов на территориях исторических регионов.
Распространение статуса ветерана и инвалида боевых действий на сотрудников МЧС обеспечит им равный доступ к льготам, медицинскому обслуживанию и денежным выплатамотметил секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев
В январе сообщалось, что добровольцы, содействующие выполнению задач Росгвардии на государственной границе, получат статус ветерана боевых действий. Такое постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.