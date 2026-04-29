В России может появиться министерство по делам ветеранов боевых действий

В России могут создать министерство по делам ветеранов боевых действий В России может появиться министерство по делам ветеранов боевых действий

Москва29 апр Вести.В России могут создать министерство по делам ветеранов боевых действий, этот вопрос обсуждали в Общественной палате 28 апреля, сообщают "Ведомости".

По словам председателя Совета ветеранов московской организации Ракетных войск стратегического назначения Валентина Ососкова, такое министерство уже существует в ряде стран.

В частности, министерство по делам ветеранов создано в США в 1989 году. Министерство занимается оказанием ветеранам медицинской помощи, решением жилищных вопросов, выплатой страховых пособий, оказанием помощи в реабилитации и получении образования, обеспечением похорон, выплатой пособий на похороны и содержанием мест захоронения.

Я не хочу супостатов хвалить, американцев, но у них министерство ветеранов на втором месте по величине после министерства войны приводят "Ведомости" слова Ососкова

Министерства по делам ветеранов существуют в Австралии, Канаде, Франции и Израиле.

В России пока нет единого ведомства, которое вырабатывает политику для решения проблем ветеранов боевых действий. Этим занимаются несколько ведомств, в том числе Минтруд, Минздрав и Минобороны. Кроме того, госфонд "Защитники Отечества" во главе с замминистра обороны Анной Цивилевой отвечает за социальное обеспечение ветеранов спецоперации и их семей.

В случае создания в России отдельного министерства в его состав можно включить представителей ветеранских организаций, подчеркнул Ососков.

На федеральном уровне работают 30 ветеранских организаций, у каждой есть свои цели и задачи.

В связи с этим глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал идею создания отдельного министерства по делам ветеранов боевых действий.