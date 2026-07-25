Москва25 июл Вести.Фракция ЛДПР внесла на рассмотрение в правительство законопроект, предлагающий устранить разницу в объемах мер социальной поддержки между различными категориями ветеранов боевых действий. Инициатива уравнивает в правах участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий на территории СССР и РФ, а также лиц, находившихся в боевых командировках в Сирии. С документом ознакомились ИС "Вести".

В пояснительной записке сказано, что проект федерального закона "О внесении изменений в статью 45 Закона Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей" и статью 16 Федерального закона "О ветеранах" разработан в целях устранения существующей дифференциации в объемах мер социальной поддержки.

Согласно пояснительной записке, в настоящее время статья 16 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах" устанавливает разные по объему льготы в зависимости от категории ветерана: для лиц, указанных в подпункте 7 пункта 1 статьи 3 (гражданские специалисты, направлявшиеся на работу в Сирийскую Арабскую Республику с 30 сентября 2015 года), перечень мер социальной поддержки существенно уже, чем для участников боевых действий из подпунктов 1–4.

Авторы законопроекта считают, что такая дифференциация не имеет объективных оснований: все ветераны боевых действий, независимо от времени и места выполнения задач, в равной степени подвергали жизнь и здоровье риску во имя защиты интересов государства. Факт участия в боевых действиях сам по себе является достаточным основанием для признания заслуг гражданина перед Отечеством и предоставления полного объема мер социальной поддержки, полагают авторы инициативы.

Сегодня в системе государственной поддержки ветеранов боевых действий существует колоссальная несправедливость. Наших защитников разделили на категории: одним положен полный пакет социальной помощи, а другим — лишь символические льготы. Подобная градация и урезание поддержки только из-за строчки в подпункте закона – это прямое нарушение конституционного принципа равенства и социальной справедливости. Сам факт работы в зоне боевых действий – это уже высшая заслуга перед Отечеством. ЛДПР требует, чтобы меры поддержки были абсолютно равными для всех ветеранов, которые выполняли сложные и опасны задачи в зонах вооруженных конфликтов. Им должны быть доступны льготы по пенсионному обеспечению, компенсация расходов на оплату жилья в размере 50 процентов, первоочередная установка квартирного телефона, преимущество при вступлении в жилищные и гаражные кооперативы, сохранение медицинского обслуживания в учреждениях по месту работы, а также внеочередная медицинская помощь. Мы обязаны внедрить единый, честный стандарт заботы государства обо всех, кто стоял на защите интересов России, независимо от времени, места службы и их гражданской или военной специальности заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий

Законопроектом предлагается распространить меры социальной поддержки в равной степени на всех ветеранов боевых действий независимо от их категории. По мнению авторов законопроекта, реализация инициативы позволит обеспечить равенство прав граждан, и "устранить существующую несправедливость в системе социальной защиты ветеранов".