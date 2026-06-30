Москва30 июн Вести."Справедливая Россия" считает необходимым официально сделать День ветеранов боевых действий государственным праздником и отмечать его по всей стране 1 июля. Об этом руководитель фракции в Госдуме РФ Сергей Миронов заявил в интервью ИС "Вести".

По его словам, в некоторых регионах страны неформально уже отмечается этот праздник.

У нас несколько министерств занимается ветеранами, толку никакого нет. И в этой связи сделать праздник, чтобы все ветераны боевых действий, сейчас вот ребята на СВО, слава им и честь, воюют. Значит, пускай они знают, что есть и для них праздник, но и для всех ветеранов. … Я абсолютно убежден, что 1 июля должен быть официальным праздником – День ветерана боевых действий сказал он

Также Миронов убежден в необходимости создания агентства по делам ветеранов.

Ранее лидер "Справедливой России" выступил с инициативой по внедрению в России программы фудшеринга и созданию в магазинах "социальных полок" для уязвимых категорий населения.