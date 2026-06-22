Володин: необходимо сделать все для защиты правды о Великой Отечественной войне Володин призвал защитить правду о событиях Великой Отечественной войны

Москва22 июн Вести.Необходимо сделать все для того, чтобы защитить правду о событиях Великой Отечественной войны, не допустить возрождения нацизма и сохранить память о подвиге наших дедов и прадедов. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на своей странице в мессенджере MAX.

Володин отметил, что 22 июня навсегда стало днем памяти и скорби.

Мы должны сделать все, чтобы защитить правду о событиях тех лет. Не допустить возрождения нацизма. Сохранить память о подвиге наших дедов и прадедов. Передать ее будущим поколениям. написал он

К посту он прикрепил видео с выступлением на митинг‑реквиеме в Мемориальном комплексе "Брестская крепость‑герой".

В своем выступлении Володин подчеркнул, что нужно реагировать на случаи разрушения памятников и осквернения могил российских воинов в европейских странах и обеспечить сохранение правдивого рассказа о самой кровавой и тяжелой войне прошлого столетия для будущих поколений.

Он также напомнил о количестве погибших - 27 миллионов граждан разных национальностей и вероисповеданий, которые отдали жизнь для того, чтобы нынешние поколения могли строить будущее и просто жить.

85 лет назад, 22 июня 1941 года в четыре часа утра, нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз, начав масштабное вторжение вдоль всей западной границы.