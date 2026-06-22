РФ и Белоруссия не позволят топтаться на памяти победителей, заявил Володин

Володин: Россия и Белоруссия не позволят топтаться на памяти победителей РФ и Белоруссия не позволят топтаться на памяти победителей, заявил Володин

Москва22 июн Вести.Россия и Белоруссия не позволят топтаться на памяти тех, кто пожертвовал собой, чтобы освободить мир от фашистов. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в ходе пленарного заседания международного форума Союзного государства "Великое наследие – общее будущее".

Заседание форума проходит в Бресте. В нем принимают участие представители стран СНГ, дружественных иностранных государств, общественные деятели, представители научного сообщества и эксперты, сообщил Володин в своем канале в MAX.

Нам крайне важно еще раз всему миру сказать: мы не позволим топтаться на памяти победителей, на памяти тех, кто пожертвовал собой, сделал все для того, чтобы мир был освобожден от фашистов заявил спикер Госдумы

Он напомнил, что защитники Брестской крепости вели бой в полном окружении, без воды и патронов, но солдаты и офицеры стояли насмерть.

Володин также поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за бережное отношение к исторической памяти.