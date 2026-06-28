Москва28 июн Вести.Сохранение исторической памяти и правды о Великой Отечественной войне – это оружие в борьбе с возрождающимся фашизмом, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Красов в интервью ИС "Вести".

С молчаливого согласия коллективного Запада создается новое неонацистское копье в виде Украины, в виде прибалтийских стран. История повторяется, те же нацистские знаки, те же знамена, те же факельные шествия, те же сжигания книг. И мы хотим как раз нашим коллегам из западного мира об этом напомнить. Если меры не принять, то будет большая беда под названием мировая война отметил депутат

22 июня в День памяти и скорби в белорусском Бресте прошли масштабные мероприятия. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, Россия и Белоруссия не позволят топтаться на памяти тех, кто пожертвовал собой, чтобы освободить мир от фашистов.