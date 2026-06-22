Москва22 июн Вести.Странам необходимо чтить память о Великой Отечественной войне, сообщили участники международного форума "Великое наследие — общее будущее" в Бресте. В Сербии поддерживают эту культуру памяти, заявил в комментарии ИС "Вести" заместитель председателя Комитета Народной скупщины Республики Сербии по международным делам Драган Маркович.

Мы поддерживаем культуру памяти, мы здесь [в Бресте], чтобы ничего не было забыто. В нашей стране есть мемориалы, посвященные бойцам и освободителям, в том числе солдатам Красной армии, которые вместе с нашими бойцами освобождали нашу страну отметил он

Посол Монголии в Белоруссии Гунаажав Байгалмаа также отметила, что в Монголии трепетно относятся к памяти о Великой Отечественной войне.

Монголия очень ценит эту победу: с первых дней мы стояли рядом с советскими людьми. В Монголии мы все помним, какой ценой досталась эта победа. Мы тоже чтим эту память, потому что на восточном фронте мы тоже воевали. Это была общая победа для всех. И в Монголии есть много военных рассказов и фильмов, все это передается с поколения в поколение сказала дипломат

Ранее губернатор Тверской области Виталий Королев заявил, что истории героев Великой Отечественной войны и тружеников тыла нужно помнить и передавать молодому поколению.