Москва22 июн Вести.Истории героев Великой Отечественной войны и тружеников тыла нужно помнить и передавать молодому поколению. Об этом заявил ИС "Вести" губернатор Тверской области Виталий Королев.

В ночь на 22 июня - День памяти и скорби - у Ржевского мемориала Советскому солдату прошел концерт-реквием. Глава Тверской области в числе прочих возложил цветы к подножию мемориала.

Эта память живет в наших сердцах, и тот мемориал, на котором мы находимся, является олицетворением этой памяти. В каждой семье есть история героев, тружеников тыла, и, конечно же, в моей семье тоже есть такие истории. Я хотел бы сказать, что очень важно их помнить и нести молодому поколению, показывая героический опыт наших отцов и дедов подчеркнул Виталий Королев

Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби принял участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля. Также глава российского государства возложил цветы к памятным знакам городов-героев, в том числе Киева и Одессы, и к памятному знаку в честь городов, удостоенных почетного звания "Город воинской славы".