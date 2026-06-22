В День памяти и скорби Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата В День памяти и скорби Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Москва22 июн Вести.Президент РФ Владимир Путин в День памяти и скорби 22 июня принял участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата.

Церемония прошла у стен Кремля в Александровском саду. Солдаты роты Почетного караула установили перед Вечным огнем венок, который состоял из красных роз и гвоздик.

Российский лидер также возложил цветы к памятным знакам городов-героев, в том числе Киева и Одессы, и к памятному знаку в честь городов, которые были удостоены почетного звания "Город воинской славы".

В России 22 июня, в День памяти и скорби, ежегодно вспоминают жертв нацистской агрессии. Эта дата связана с началом Великой Отечественной войны - одной из самых трагических страниц в истории страны, унесшей жизни около 27 миллионов советских людей.