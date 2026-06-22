Москва22 июнВести.Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби возложил в Александровском саду цветы к тумбам городов-героев, в том числе Киева и Одессы.
Традиционно церемонию прошла у стен Кремля в Александровском саду. Солдаты роты Почетного караула под траурный марш установили венок из красных роз и гвоздик перед Вечным огнем.
После минуты молчания российский лидер возложил цветы к стелам городов-героев, в том числе Ленинграда, Киева, Минска, Сталинграда, Одессы и Севастополя.
Всего статуса "Город-герой" были удостоены 12 городов СССР.
22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, в России отмечается День памяти и скорби. В 2026 году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз.
Ранее сообщалось, что Путин после церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата побеседовал с министром обороны страны Андреем Белоусовым.