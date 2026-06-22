В День памяти и скорби Медведев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Медведев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби В День памяти и скорби Медведев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Москва22 июн Вести.Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в День памяти и скорби, 22 июня, принял участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата.

Вечная память героям павшим за Родину! подписал он соответствующие кадры, опубликованные в его канале в мессенджере Max

Церемония прошла у стен Кремля в Александровском саду. Солдаты роты Почетного караула установили перед Вечным огнем венок из красных роз и гвоздик. В церемонии также принял участие президент Российской Федерации Владимир Путин.

В России 22 июня, в День памяти и скорби, ежегодно вспоминают жертв нацистской агрессии. Эта дата связана с началом Великой Отечественной войны – одной из самых трагических страниц в истории страны, унесшей жизни около 27 миллионов советских людей.