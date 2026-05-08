Медведев возложил цветы к Вечному огню на Поклонной горе Медведев и другие представители "Единой России" возложили цветы к Вечному огню

Москва8 мая Вести.Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, руководство и представители партии возложили цветы к Вечному огню у Музея Победы на Поклонной горе. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

В памятном мероприятии приняли участие секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев, представители фракции партии в Госдуме, руководитель центрального исполнительного комитета Александр Сидякин, председатель "Молодой гвардии" Антон Демидов и глава центрального штаба МГЕР Александр Амелин.

Акцией у Музея Победы почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны говорится в сообщении пресс-службы

Кроме того, цветы к Вечному огню возложили член высшего совета партии, Герой России, начальник главного штаба "Юнармии" Владислав Головин. В памятной акции также приняли участие участники СВО и военные корреспонденты Евгений Поддубный, Александр Сладков, Семен Пегов, Александр Коц, Алексей Ивлиев и другие.

Ранее сообщалось, что пользователи соцсети "Одноклассники" благодаря бесплатному мини-приложению "Цветок Победы" смогут виртуально возложить цветы к мемориалам в 25 городах. Доступны в том числе мемориалы в других странах — Казахстане, Узбекистане, Германии и Белоруссии.