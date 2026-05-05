В 12 городах России на мемориалах загорелся Вечный огонь Акция "Храним огни Победы" прошла в 12 российских городах

Москва5 мая Вести.В рамках акции "Храним огонь Победы" 5 мая в 12 городах России на мемориалах был зажжен Вечный огонь. Центральной площадкой мероприятия стал мемориал "Аллея памяти" в Торжке Тверской области, сообщает ТАСС.

Старт церемонии дал заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

Прошу зажечь Вечные огни заявил во время церемонии Медведев

После этого Вечный огонь был зажжен на мемориалах в Белгородской, Новгородской, Омской, Ульяновской и Тюменской областях, в Краснодарском, Пермском и Ставропольском краях, а также в Дагестане, Татарстане и Чувашии. Акция был организована "Единой Россией" совместно с "Газпромом".