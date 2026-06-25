Москва25 июн Вести.Сохранение и поддержание горения Огней памяти и Вечных огней в России является важной миссией. Об этом заявил генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов, сообщает ИС "Вести".

В рамках акции "Храним огонь Победы", которая стартовала в прошлом году, к сетевому газу по всей стране подключили 189 мемориалов. В настоящее время в зоне ответственности "Газпром межрегионгаза" около 2 тысяч Вечных огней и Огней памяти.

Для нас это очень почетный и важный проект. Это очень важная миссия для газовиков всей страны - поддерживать горение, обслуживать эти Вечные огни сказал Густов

Ранее в День памяти и скорби 22 июня на главных телеканалах страны прошла Всероссийская минута молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне.