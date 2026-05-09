В "Газпроме" рассказали об особенностях конструкции горелки для Вечного огня "Газпром": высоковольтный импульс не дает погаснуть Вечному огню

Москва9 мая Вести.Конструкция горелки для мемориалов Вечного огня универсальна, что позволяет ей работать в любых погодных условиях. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал мастер филиала "Газпром газораспределение Ленинградская область" в Гатчине Сергей Вальков.

По его словам, техническое обслуживание Вечного огня проводится дважды в год, один из них обязателен перед празднованием Дня Победы. Также мастера-газовики занимаются и благоустройством всей территории мемориалов.

Конструкция горелки достаточно необычна тем, что она именно специально предусмотрена для мемориалов Вечного огня. Там стоит высоковольтный импульс, который не дает огню потухнуть даже при порывах ветра в 30 метров в секунду, причем она работает в любых климатических условиях, то есть ветра, влага, снег. Очень универсальные рассказал Вальков

Ранее сообщалось, что на территории мемориального комплекса Кладбище-мавзолей советских воинов в Варшаве прошла акция в честь Дня Победы. Местные жители возложили цветы к памятнику.