В Варшаве местные жители возложили цветы к памятнику советским воинам

Москва9 мая Вести.На территории мемориального комплекса Кладбище-мавзолей советских воинов в Варшаве прошла акция в честь Дня Победы. Местные жители возложили цветы к памятнику. Об этом сообщили "Известия".

Издание опубликовало видео, где запечатлены букеты цветов и венки, принесенные местными жителями к мемориалу. Рядом с монументом стоят польские правоохранители. Одна из женщин пришла на акцию с российским флагом. Уточняется, что возложение цветов прошло несмотря на попытки украинских провокаторов сорвать акцию.

На территории Кладбища-мавзолея советских воинов в Варшаве похоронены свыше 21 тысячи человек. Здесь погребены воины Красной армии, освободившие Варшаву от фашистских захватчиков.

Ранее сообщалось, что жители эстонской Нарвы собрались на границе с Россией, чтобы посмотреть трансляцию Парада Победы на Красной площади в Москве.