Украинцы в День Победы возлагают цветы к мемориалам и поют советские песни

Москва9 мая Вести.В День Победы жители Киева несут цветы к Вечному огню в столичном парке Славы, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили местные СМИ.

В публикациях отмечается, что некоторые киевляне приходят с портретами родственников – участников войны. На месте дежурит патрульная полиция.

Цветы к Мемориалу Славы также несут жители Харькова. Сюда приходят как люди старшего поколения, так и молодежь и семьи с детьми. У них в руках цветы и портреты предков, звучат мелодии советских песен. Прибывающие в мемориальный комплекс харьковчане поют "День Победы" и "Смуглянку".

Согласно данным сервиса Google Trends, украинцы с утра ищут поздравительные открытки в интернете по случаю Дня Победы, а также информацию о самом параде 9 мая в Москве.