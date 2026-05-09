Возложение венков к мемориалу в Берлине попытались сорвать в День Победы

Москва9 мая Вести.Провокаторы с украинскими флагами попытались сорвать возложение венков к советскому воинскому мемориалу в Трептов-парке в Берлине, передает корреспондент РИА Новости.

В берлинском Трептов-парке ежегодно 9 мая проводится церемония по случаю Дня Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов, окончания Второй мировой войны в Европе и освобождения Европы и Германии от нацизма​​​. Участники приходят с цветами и портретами своих близких, павших в бою с нацизмом.

Однако вместе с желающими почтить память советских воинов возле мемориала расположились люди с украинскими флагами, пытавшиеся сорвать торжественную церемонию, выкрикивая оскорбления и стараясь перекричать участников памятной церемонии.

Присутствовавшие на месте стражи порядка не препятствовали их нахождению у мемориала, но не давали им подойти близко к участникам торжественной церемонии.

Ранее сообщалось, что с 8 мая памятники советским военным в Берлине охраняет полиция.