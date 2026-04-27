Москва27 апрВести.Власти Берлина, возможно, вновь введут запрет на использование российской и советской символики в ходе памятных мероприятий 8 и 9 мая.
Информацию о готовящихся ограничениях сообщает пресс-служба полиции Берлина в комментарии газете "Известия".
Представители правоохранительных органов пояснили, что на данный момент процесс планирования предстоящей операции по обеспечению безопасности еще не завершен.
Как отметили в ведомстве, принимая во внимание текущую обстановку, правомерно ожидать применения тех же правил и ограничений, которые действовали в предыдущие годы.
Ранее сообщалось, что латвийские власти усилили контроль за русскоговорящим населением в преддверии празднования Дня Победы, в частности силовики интересуются отношением людей к Великой Отечественной войне.