В Берлине допустили ограничения на российскую и советскую символику 8-9 мая

В Берлине сообщили о планах запретить георгиевские ленты на 9 Мая В Берлине допустили ограничения на российскую и советскую символику 8-9 мая

Москва27 апр Вести.Власти Берлина, возможно, вновь введут запрет на использование российской и советской символики в ходе памятных мероприятий 8 и 9 мая.

Информацию о готовящихся ограничениях сообщает пресс-служба полиции Берлина в комментарии газете "Известия".

Представители правоохранительных органов пояснили, что на данный момент процесс планирования предстоящей операции по обеспечению безопасности еще не завершен.

Как отметили в ведомстве, принимая во внимание текущую обстановку, правомерно ожидать применения тех же правил и ограничений, которые действовали в предыдущие годы.

Ранее сообщалось, что латвийские власти усилили контроль за русскоговорящим населением в преддверии празднования Дня Победы, в частности силовики интересуются отношением людей к Великой Отечественной войне.