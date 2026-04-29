Посол Нечаев назвал аморальными ограничения на символику Победы в ФРГ

Посол Нечаев: Россия не приемлет запрет символов Победы в Германии Посол Нечаев назвал аморальными ограничения на символику Победы в ФРГ

Москва29 апр Вести.Российская сторона считает, что запрет символов Победы в Германии противоречит морали. Об этом сообщил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

В беседе с РИА Новости он напомнил "рекомендации" МИД ФРГ земельным и муниципальным структурам воздерживаться от совместного участия в акциях памяти с представителями из России. Дипломат подчеркнул, что подобные ограничения являются "политизацией мемориальной сферы".

То же касается разнообразных запретов местных властей на демонстрацию символов Победы, включая флаги СССР, "георгиевские ленточки", военную униформу и т.д. Мы категорически не приемлем подобных подходов, считая их аморальными заявил Нечаев

Он отметил, что Россия отвергает попытки замалчивания решающей роли Красной армии в разгроме нацизма.

Ранее стало известно, что латвийские власти усилили контроль за русскоговорящим населением в преддверии празднования Дня Победы. Местный активист рассказал, что перед 9 мая силовики интересуются отношением людей к Великой Отечественной войне.