Посол Нечаев призвал соотечественников в Германии беречь память о подвигах в ВОВ Посол РФ в ФРГ призвал соотечественников чтить память павших в ВОВ

Москва7 мая Вести.Посол РФ в Германии Сергей Нечаев в своем обращении к проживающим в Германии россиянам по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отметил историческое значение Победы в ВОВ и призвал беречь память о подвигах погибших, его слова передает агентство РИА Новости.

Посол отметил, что победа многонационального советского народа над нацизмом в годы Великой Отечественной войны — событие исторического масштаба, которое определило дальнейший ход развития России, Европы и всего мира.

Это поистине священный праздник для каждого из нас, наполняющий сердца любовью к Родине и гордостью за подвиги предков, подаривших нам будущее. Долг каждого из нас - с честью, достойно нести знамя народа-победителя, беречь память о тех, кто погиб в той страшной войне, бороться с попытками фальсификации истории, противодействовать искажению роли Красной армии и советского народа во Второй Мировой войне заявил Нечаев

Он подчеркнул, что вопрос официального признания Германией преступлений Третьего рейха и его пособников на территории Советского Союза в качестве геноцида народов СССР имеет принципиальное значение.

Дипломат выразил глубокую признательность соотечественникам за активное участие в шествиях "Бессмертного полка" и иных памятных акциях, а также за заботу о мемориалах и захоронениях павших советских воинов. Он поблагодарил граждан за ответственную позицию, упорство и стойкость, с которыми они, несмотря на сложности, реализуют свое неотъемлемое право почтить память героических предков.

Кроме того, дипломат поблагодарил соотечественников "за сопричастность с судьбоносным развитием исторической Родины, приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям и веру в победу". В завершение он адресовал пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия ветеранам, жителям блокадного Ленинграда, бывшим узникам концлагерей, труженикам тыла, детям войны и всем соотечественникам, проживающим в ФРГ.

Ранее политолог Андрей Кортунов рассказал, что День Победы – это общий праздник, наследие и достояние.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что граждане России относятся к ветеранам Великой Отечественной войны с чувством огромной благодарности и восхищаются бойцами специальной военной операции.