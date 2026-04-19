Москва19 апр Вести.Россия выступает за признание Германией геноцида советских людей в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев, сообщает ИС "Вести".

На кладбище "Вальдфридхоф" в Германии почтили память жертв нацистских преступлений против советского народа. Церемония прошла на месте захоронения почти 1400 граждан СССР, угнанных в cтрану противника в годы Великой Отечественной войны. Большая часть пленных скончалась от голода, туберкулеза, инфекционных болезней.

Здесь покоится граждане Советского Союза разных национальностей, разного вероисповедания, но лежат рядом все вместе. Мы, как вы знаете, и нашу Победу, и нашу боль на "национальные квартиры" не делим. Поэтому мы рады, когда вместе с нами в эти дни и впереди девятого мая будут наши друзья из Содружества Независимых государств. Сегодня наши белорусские братья тоже здесь. Мы помним все. Мы за то, повторюсь, чтобы геноцид против советских людей в годы Великой Отечественной войны был признан правительством Германии отметил Нечаев

В музее политической истории России в Санкт-Петербурге открылась выставка, посвященная культурному геноциду советского народа в годы Великой Отечественной войны. Генеральный директор музея Сергей Рыбаков в интервью ИС "Вести" отметил, что немцы пытались превратить жителей Ленинграда в бессловесных рабов, уничтожив воспоминания об истории великой страны.