"Хотели сделать бессловесными рабами": как фашисты устроили культурный геноцид В Петербурге открылась выставка о культурном геноциде советского народа

Москва19 апр Вести.В музее политической истории России в Санкт-Петербурге открылась выставка, посвященная культурному геноциду советского народа в годы Великой Отечественной войны. Генеральный директор музея Сергей Рыбаков в интервью ИС "Вести" отметил, что немцы пытались превратить жителей Ленинграда в бессловесных рабов, уничтожив воспоминания об истории великой страны.

Экспозиция "Спасенная культура. Без срока давности" через трагедию пригородных дворцово-парковых ансамблей Ленинграда – Петергофа, Гатчины, Павловска и Царского Села – рассказывает об уничтожении культурного наследия как части целенаправленного геноцида советского народа.

Так, в закопченных залах Большого Петергофского дворца на столах накрыт целый пир. В царских сервизах обглоданные кости, паркеты испорчены, грабитель топчется по книгам. За годы войны фашистами уничтожено 427 музеев, 43 тыс. библиотек и 100 млн книг.

[Фашисты хотели] уничтожить историческую память, чтобы люди, которые должны были остаться на этой территории, должны были стать бессловесными рабами, чтобы у них не было цели в жизни, каких-то воспоминаний о своей великой истории, они должны просто выполнять свою производственную задачу, которую бы им поставили господа рассказал генеральный директор музея

19 апреля в России отмечается День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. Дата отмечается впервые. Президент России Владимир Путин установил ее указом в декабре 2025 года.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская дипломатия продолжит добиваться международного признания преступлений нацистов и их союзников против советских граждан актом геноцида.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко объяснила предназначение Дня памяти жертв геноцида советского народа, отметив, что установление этой даты стало важным шагом в сохранении исторической правды и противодействии попыткам исказить прошлое.