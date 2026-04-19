Москва19 апр Вести.19 апреля 2026 года в России впервые отмечают День памяти жертв геноцида советского народа. Жертвы блокады Ленинграда рассказали ИС "Вести" о жестокости немцев в дни осады.

У Гатчинского мемориала в Ленинградской области состоялась минута молчания. Главная фигура памятника — женщина с детьми, у ее подножия расположены 150 барельефов, созданных на основе историй реальных людей. Два года назад этот монумент открыли президент РФ Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко.

Надежда Васильева родилась в селе Рождествено Ленинградской области. Населенный пункт стал местом трагических событий, связанных с оккупацией и созданием концентрационного лагеря.

Идем, а там уже немцы едут, я помню, сидят четыре офицера, открытая машина, в фуражках, так стало страшно. Думаю: "Сейчас будут стрелять" вспомнила Надежда

Но ее с семьей просто не заметили. В дом в Рождествено попал осколок снаряда, пробив пол, а по соседним избам расквартировали фашистов. Девятилетней Наде покидать двор не разрешали, но медленные шаги заключенных, которых водили на работы, она хорошо помнит.

Они одеты были в колодки, у немцев колодки были деревянные. И они пленных одевали в эти колодки. Слышно по асфальту — топ-топ, строй идет работать. То в одну сторону, то в другую рассказала Надежда

Под концлагерь фашисты отобрали несколько изб. Через огороды протянулись ряды колючей проволоки. 6 000 человек согнали сюда, на клочок земли размером 600 квадратных метров. Держали в конюшне, прямо в стойлах, их стоны ночью разносились по деревне.

Номер на руке Регины Авиловой не видно, каким он был, какой номер — никто не помнит. После войны отец лично ножом срезал Регине цифры, уничтожая такую память. Из Ленинградской области их увезли в Литву, в Шауляй. Там двухлетней девочке доставалось и от литовцев, и от немцев.

Он схватил меня за руку и стал тащить к печке, а я упиралась. Я это помню, и потом получилось так, что я оперлась о печку руками. Вот ожог у меня, руку он мне выдернул рассказала Авилова

Памятная дата была установлена указом президента РФ Владимира Путина. 9 апреля глава государства подписал закон, который вводит уголовную ответственность за отрицание или одобрение факта геноцида советского народа в годы ВОВ.