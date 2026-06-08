Посольство РФ призвало ФРГ признать геноцид народов СССР во Второй мировой войне Посольство РФ призвало Германию признать геноцид народов СССР в 1941-1945 годах

Москва8 июн Вести.Посольство России в Германии призвало власти страны признать преступления нацистов во время Великой Отечественной войны геноцидом народов Советского Союза.

Дипмиссия сделала заявление в своем официальном Telegram-канале в ответ на сообщения в немецких СМИ об инициативе по изменению облика и содержания советских воинских мемориалов в Берлине, которую продвигают депутаты городской палаты.

Как отмечается в релизе, речь идет о "попытке разместить у подножия монументов некие информационные стенды с материалами, отражающими субъективный подход представителей определенных политических сил ФРГ к событиям Второй мировой войны".

Призываем не заниматься историческим ревизионизмом, борясь с памятниками, а способствовать восстановлению исторической справедливости путем официального признания Германией преступлений нацистов и их пособников геноцидом народов Советского Союза говорится в сообщении дипмиссии

В посольстве также напомнили, что все советские воинские захоронения на территории Германии находятся под защитой российско-германского межправительственного соглашения об уходе за военными могилами от 16 декабря 1992 года. Сами памятники являются напоминанием о подвиге советских солдат и колоссальных жертвах, положенных на алтарь Победы, эти символы священны и неприкосновенны, отмечается в релизе.