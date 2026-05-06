Посольство РФ обратилось к властям ФРГ в связи с запретом на символику Победы Посольство РФ потребовало от ФРГ отменить запрет на символику Победы 8-9 мая

Москва6 мая Вести.Посольство России в Берлине потребовало от властей Германии отменить запрет на демонстрацию советской и российской символики 8-9 мая на военных мемориалах.

Российское диппредставительство указало на дискриминацию в связи с запретом на символику Победы.

Настоятельно требуем от германской стороны отменить запрет на демонстрацию символов Победы над нацизмом и восстановить историческую справедливость, официально признав преступления Третьего рейха и его пособников в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. геноцидом народов Советского Союза говорится в заявлении

В посольстве подчеркнули, что вводимые Берлином запреты поражают абсурдностью и цинизмом. Дипломаты отметили, что действия властей направлены на ограничение права потомков советских воинов, а также жителей и гостей столицы ФРГ почтить память павших в годы Великой Отечественной войны.

Ранее стало известно, что полиция Берлина намерена ввести запрет на советскую и российскую символику, в том числе на демонстрацию георгиевских ленточек, 8-9 мая на военных мемориалах. Мера также будет распространяться на флаги Белоруссии и Чечни.