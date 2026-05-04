В Берлине 8 и 9 мая запретят использование георгиевских лент и флага СССР

В Берлине введут запрет на российскую и советскую символику 8 и 9 мая В Берлине 8 и 9 мая запретят использование георгиевских лент и флага СССР

Москва4 мая Вести.Полиция Берлина вновь введет запрет на советскую и российскую символику, в том числе на демонстрацию георгиевских ленточек, 8-9 мая на военных мемориалах. Об этом сообщила газета Berliner Morgenpos.

Кроме того, будет запрещена демонстрация флагов Белоруссии и Чеченской Республики.

Запрет включает ношение военной формы или ее частей, ношение военных знаков отличия, "демонстрацию символов "V" или "Z" по отдельности или на видном месте говорится в материале

Ранее научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков заявил, что праздник 9 Мая в Европе воспринимают не как День Победы, а как день поражения.