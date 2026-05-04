Москва4 маяВести.Полиция Берлина вновь введет запрет на советскую и российскую символику, в том числе на демонстрацию георгиевских ленточек, 8-9 мая на военных мемориалах. Об этом сообщила газета Berliner Morgenpos.
Кроме того, будет запрещена демонстрация флагов Белоруссии и Чеченской Республики.
Запрет включает ношение военной формы или ее частей, ношение военных знаков отличия, "демонстрацию символов "V" или "Z" по отдельности или на видном местеговорится в материале
Ранее научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков заявил, что праздник 9 Мая в Европе воспринимают не как День Победы, а как день поражения.