Москва10 мая Вести.Германии не стоит копировать политику прибалтийских стран и запрещать советскую символику. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он подчеркнул, что Москва не угрожает Берлину.

Немецкие власти стали бояться советской и российской символики? Им следует расслабиться. Россия (и ее символы) не представляют угрозы для Германии. Берлину не следует ставить себя в нелепое положение и следовать примеру стран Балтии написал Ульянов в соцсети X

Ранее стало известно, что берлинская полиция вводит запрет на советскую и российскую символику, в том числе на демонстрацию георгиевских ленточек, 8-9 мая на военных мемориалах.

В посольстве РФ в Германии отметили, что подобные запреты поражают абсурдностью и цинизмом.