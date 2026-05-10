Москва10 маяВести.Германии не стоит копировать политику прибалтийских стран и запрещать советскую символику. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Он подчеркнул, что Москва не угрожает Берлину.
Немецкие власти стали бояться советской и российской символики? Им следует расслабиться. Россия (и ее символы) не представляют угрозы для Германии. Берлину не следует ставить себя в нелепое положение и следовать примеру стран Балтиинаписал Ульянов в соцсети X
Ранее стало известно, что берлинская полиция вводит запрет на советскую и российскую символику, в том числе на демонстрацию георгиевских ленточек, 8-9 мая на военных мемориалах.
В посольстве РФ в Германии отметили, что подобные запреты поражают абсурдностью и цинизмом.