Москва16 апр Вести.Помощник президента России Владимир Мединский, выступая на Балтийском культурном форуме, призвал обратить внимание на германские элементы в геральдике Калининградской области. Об этом сообщает "Интерфакс".

По его словам, "кенигсбергские мотивы" прослеживаются в повседневной жизни, немецкие названия используются на сайтах местных госучреждений и органов власти.

Он подчеркнул, что не призывает "искоренять германскую культуру", но исторические флешбэки должны оставаться уделом профессионалов, а не внедряться в общественное сознание.

Почему коньяк "Старый Кенигсберг"? Почему "кенигсбергский марципан", а не наш марципан? В общем, таких примеров можно приводить десятками отметил Мединский

Он добавил, что немецкий город Кенигсберг действительно входил в состав Пруссии, а русский город Калининград, построенный почти с нуля, в состав Германии никогда не входил и входить не будет.

В 2026 году исполняется 80 лет Калининградской области. Помощник президента РФ призвал к этой дате исправить казусы геральдики и топонимики. В музейных экспозициях он посоветовал уделять больше внимание взятию немецкого Кенигсберга нашими войсками.

Балтийский культурный форум проходит в Калининградской области 16-18 апреля.