Москва9 мая Вести.Со вчерашнего утра памятники советским военным в Берлине охраняет полиция. Об этом сообщил журналист информационной службы "Вести" Денис Давыдов.

По словам Давыдова, появиться рядом с мемориалом с георгиевской ленточкой – преступление: на время памятных мероприятий 8 и 9 мая в Германии запрещена символика, песни военных лет, советская военная форма, награды, флаги РФ и СССР, а также красное знамя, под которым мир освобождали от нацизма. Журналист сообщил, что полицейские дежурят, чтобы проверять, с какой символикой люди приходят на мемориалы, и пресекать провокации, которые 9 мая в столице Германии стали уже традицией.

Со вчерашнего утра советские военные памятники в Берлине охраняет полиция. Они здесь дежурят для того, чтобы проверять, кто с какой символикой приходит на мемориалы, и в том числе они здесь находятся для того, чтобы пресекать провокации. Провокации 9 мая в столице Германии стали уже традицией. Сирень, гвоздики, свечи – сюда к мемориалу советским солдатам в [парке] Тиргартен люди начали приходить еще накануне – 8 мая. Мы видим венки от представителей партии левых, от блока Сары Вагенкнехт. Вот на нем, например, написано: "Никогда больше войны, никогда больше фашизма" сказал Давыдов

Ранее сообщалось о планах властей Берлина вновь ввести запрет на использование российской и советской символики в ходе памятных мероприятий 8 и 9 мая.