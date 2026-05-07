Захарова заявила, что Мерц навлек на страну позор запретом символики РФ и СССР Захарова назвала позором запрет в ФРГ советской и российской символики 8-9 мая

Москва7 мая Вести.Запрет на использование советской и российской символики во время памятных мероприятий 8 и 9 мая в Берлине является позором для Германии. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, действия канцлера ФРГ Фридриха Мерца – позор в более широком смысле, чем просто ошибка политика.

Позор! Позор настоящий навлек не на свою глупую голову Мерц, а на свою страну тем, что запрещает использование символики Победы сказала она

Дипломат также подчеркнула, что запрет касается трех крупнейших воинских мемориалов Берлина – в Тиргартене, Трептов-Парке и Шенхольцер-Хайде (Советский военный мемориал в Панкове). По ее словам, эти ограничения направлены против тех, кто хочет почтить память немецких антифашистов, боровшихся против нацистского режима.

Ранее пресс-служба полиции Берлина сообщила о намерении запретить публичное использование российской и советской символики 8 и 9 мая. Аналогичные ограничения уже действуют в странах Балтии, в Молдавии и на Украине, где также введены штрафы за ношение георгиевской ленты.