Москва7 маяВести.Запрет на использование советской и российской символики во время памятных мероприятий 8 и 9 мая в Берлине является позором для Германии. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, действия канцлера ФРГ Фридриха Мерца – позор в более широком смысле, чем просто ошибка политика.
Позор! Позор настоящий навлек не на свою глупую голову Мерц, а на свою страну тем, что запрещает использование символики Победысказала она
Дипломат также подчеркнула, что запрет касается трех крупнейших воинских мемориалов Берлина – в Тиргартене, Трептов-Парке и Шенхольцер-Хайде (Советский военный мемориал в Панкове). По ее словам, эти ограничения направлены против тех, кто хочет почтить память немецких антифашистов, боровшихся против нацистского режима.
Ранее пресс-служба полиции Берлина сообщила о намерении запретить публичное использование российской и советской символики 8 и 9 мая. Аналогичные ограничения уже действуют в странах Балтии, в Молдавии и на Украине, где также введены штрафы за ношение георгиевской ленты.