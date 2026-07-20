Захарова назвала моральным уродством решение ФРГ о недопуске РФ к играм глухих Захарова: решение ФРГ о недопуске россиян к играм глухих – моральное уродство

Москва20 июл Вести.Отказ Германии допустить россиян к юношеским играм глухих демонстрирует моральное уродство части немецких политиков. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, если бы не Россия, инвалидов в Германии продолжали бы "утилизировать", а не дали им возможность создавать ассоциации и заниматься спортом.

Недопуск Германией российских спортсменов, создание инвалидам препятствий — это свидетельство морального уродства определенной части немецкого политического истеблишмента написала Захарова в своем Telegram-канале

Дипломат подчеркнула, что российских спортсменов наказывают за то, что страна, которую они представляют, ведет борьбу с нацизмом по всем фронтам все эти годы.

Ранее сообщалось, что Германская ассоциация спорта глухих (DGSV) совместно с правительством страны приняла решение о недопуске российских спортсменов до Европейских юношеских игр глухих, которые пройдут в Ганновере с 17 по 23 августа.