Общество глухих осудило Германию за запрет на участие россиян в Юношеских играх

Общество глухих раскритиковало Германию из-за решения по Юношеским играм Общество глухих осудило Германию за запрет на участие россиян в Юношеских играх

Москва20 июл Вести.Всероссийское общество глухих (ВОГ) раскритиковало решение Германии запретить участие россиян в Европейских юношеских играх, назвав это показателем прямой вовлеченности в украинский конфликт на стороне неонацистов.

Ранее Германская ассоциация спорта глухих совместно с правительством страны решила не допускать российских спортсменов до Европейских юношеских игр глухих, которые пройдут в Ганновере с 17 по 23 августа.

Использование "народа Германии", который якобы "не согласен с участием России в соревнованиях", как фигового листа показывает прямую вовлеченность правящего класса Германии как непосредственного участника конфликта на стороне неонацистских сил Украины приводятся в сообщении слова главы ВОГ Александра Бочкова

Он выразил надежду, что подобные решения европейских чиновников станут предметом внимания всех национальных спортивных федераций.

Бочков подчеркнул, что все глухие спортсмены должны иметь равные возможности, и раскритиковал "политические интересы отдельных лиц, ставящих целью раскол мирового сообщества глухих ради личных корыстных целей и карьерного роста в мире слышащих".

Отказ Германии допустить россиян к Юношеским играм глухих демонстрирует моральное уродство части немецких политиков, подчеркивала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.