Москва20 июл Вести.Германская ассоциация спорта глухих (DGSV) совместно с правительством страны приняла решение не допускать российских спортсменов до Европейских юношеских игр глухих, которые пройдут в Ганновере с 17 по 23 августа. Об этом сообщается на сайте посольства РФ в Германии.

В качестве обоснования DGSV заявила, что немецкая общественность может не согласиться с участием представителей России. Российская дипмиссия в ответ назвала эти аргументы нелепыми и подчеркнула, что данное решение прямо нарушает постановление Международного комитета спорта глухих (ICSD) о допуске российских юниоров под национальным флагом и с гимном.

В посольстве добавили, что позиция организаторов противоречит Олимпийской хартии, а люди с ограниченными возможностями не должны становиться заложниками политических интриг. Дипломаты потребовали немедленно восстановить допуск российских юниоров.