Москва17 маяВести.Водитель воронежской маршрутки грубо обошелся с глухонемым пассажиром, выбросив его из автобуса на тротуар, сообщает "МК".
Инцидент произошел на остановке "ВАСО".
Автобус сломался, а пенсионер не знал об этом. Очевидцы возмущены поступком водителя, несмотря на то, что от мужчины пахло алкоголемсказано в публикации
После падения дедушка не мог встать самостоятельно, ему помогли очевидцы произошедшего – женщина вызвала мужчине скорую помощь, а девушка дала деньги.
Как сообщает издание, это не первый случай грубого поведения сотрудников городского общественного транспорта.