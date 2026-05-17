В Воронеже водитель маршрутки грубо выбросил глухонемого из автобуса Водитель автобуса в Воронеже выбросил глухонемого старика на тротуар

Москва17 мая Вести.Водитель воронежской маршрутки грубо обошелся с глухонемым пассажиром, выбросив его из автобуса на тротуар, сообщает "МК".

Инцидент произошел на остановке "ВАСО".

Автобус сломался, а пенсионер не знал об этом. Очевидцы возмущены поступком водителя, несмотря на то, что от мужчины пахло алкоголем сказано в публикации

После падения дедушка не мог встать самостоятельно, ему помогли очевидцы произошедшего – женщина вызвала мужчине скорую помощь, а девушка дала деньги.

Как сообщает издание, это не первый случай грубого поведения сотрудников городского общественного транспорта.