В Перми возбуждено дело после избиения в маршрутке ветерана спецоперации

В Перми возбуждено уголовное дело по информации об избиении в маршрутке ветерана специальной военной операции. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Информация об инциденте, произошедшем 18 апреля, была выявлена правоохранителями в ходе мониторинга сети. Сообщалось, что в одном из городских маршрутных автобусов был избит мужчина, являющийся ветераном СВО.

Возбуждено уголовное дело по … ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство)… Проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения подозреваемого говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Расследование продолжается.