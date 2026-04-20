Москва20 апрВести.В Перми возбуждено уголовное дело по информации об избиении в маршрутке ветерана специальной военной операции. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
Информация об инциденте, произошедшем 18 апреля, была выявлена правоохранителями в ходе мониторинга сети. Сообщалось, что в одном из городских маршрутных автобусов был избит мужчина, являющийся ветераном СВО.
Возбуждено уголовное дело по … ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство)… Проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения подозреваемогоговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
Расследование продолжается.