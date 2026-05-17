Всем гребцам-юниорам из РФ дали визы на чемпионат Европы в Германию

Москва17 мая Вести.Все российские спортсмены получили шенгенские визы, которые им необходимы для поездки в Германию на юниорский чемпионат Европы по академической гребле. Об этом сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

Все наши спортсмены уже получили визы сказал он в разговоре с ТАСС

По его словам, представлять Россию на первенстве будут максимум девять спортсменов-юниоров: семь девушек и двое молодых людей.

Чемпионат Европы по академической гребле среди юниоров состоится 23 и 24 мая в городе Бранденбург. Там же с 14 по 17 мая проходит второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, на который не смог попасть российский спортсмен Александр Боц: власти Германии отказали ему в выдаче визы.