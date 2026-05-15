Российского гребца не пустили на Кубок мира в Германии Власти ФРГ не пустили российского гребца Боца на Кубок мира

Москва15 мая Вести.Российскому каноисту Александру Боцу не дали визу в Германию, из-за чего он не смог попасть на Кубок мира в немецком городе Бранденбург. Об этом сообщила пресс-служба Федерации каноэ России (ФКР), заявление приводит ТАСС.

Александр Боц, выступавший на первом этапе Кубка мира в Венгрии, вынужден пропустить следующий этап Кубка мира, который проходит в эти дни в Германии. У спортсмена 13 мая истек срок действия шенгенской визы, а в получении новой ему в консульстве Германии в Москве было отказано цитирует агентство заявление федерации

Уточняется, что на состязания были заявлены еще восемь российских спортсменов. Их визы также истекли к дате поездки, но власти ФРГ "без проблем" выдали им новые.

Новый этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ проходит в Бранденбурге с 14 по 17 мая. Первый этап проходил 9 мая в венгерском Сегеде. Там россияне Александр Боц, Алексей Коровашков, Дмитрий Шаров и Матвей Арсенов выиграли соревнования каноэ-четверок на дистанции 500 м.

Ранее заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что ужесточение Евросоюзом правил выдачи гражданам России шенгенской визы является дискриминацией по национальному признаку.