Москва21 апр Вести.Ужесточение Евросоюзом правил выдачи гражданам России шенгенской визы является дискриминацией по национальному признаку. Об этом заявил РИА Новости заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

При этом Грушко напомнил, что жертвами лицемерия и двойных стандартов Брюсселя становятся простые россияне.

Замглавы МИД РФ добавил, что Евросоюз окончательно дискредитировал себя как защитника прав и свобод человека.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что сегодня именно Европа является самым яростным и кровожадным врагом РФ.