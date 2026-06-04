В Европе хотят усилить ограничения на въезд россиян в Шенген RMF24: 11 стран Европы хотят ужесточить правила выдачи шенгена россиянам

Москва4 июн Вести.Одиннадцать европейских стран (в том числе не входящие в Евросоюз) выступили с инициативой ужесточить правила въезда для граждан России в страны Шенгенской зоны перед началом летнего туристического сезона. Об этом сообщает польское издание RMF24.

По его информации, министры стран Балтии, Чехии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Польши и Швеции, а также Исландии и Норвегии направили совместное обращение в Европейскую комиссию. В письме содержится призыв пересмотреть действующий подход к выдаче виз гражданам России.

В преддверии летнего сезона мы считаем крайне важным еще раз подчеркнуть необходимость сохранения ограничительной визовой политики для заявителей из России говорится в обращении

По данным издания, политики в Европе не скрывают негодования по поводу числа выданных россиянам виз.

Ранее сообщалось, что выдача шенгенских мультивиз гражданам РФ в 2025 году сократилась на 21%.