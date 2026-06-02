Москва2 июн Вести.Страны Шенгенской зоны выдали гражданам России в 2025 году около 175 тысяч виз для многократного въезда, что на 21,5% меньше, чем годом ранее, когда было выдано 224 тысячи мультивиз. Об этом свидетельствуют данные Еврокомиссии, передает РБК.

В публикации также сообщается, что общая доля отказов россиянам в 2025 году в шенгенских визах снизилась до уровня 6,3% (показатель 2024 года - 7,4%). При этом Россия вошла в пятерку стран - лидеров по количеству поданных заявлений на получение шенгенских виз: число заявок от россиян составило 679 тысяч (около 630 тысяч россиян получили визы).

По данным ЕК, в прошлом году странами Шенгенской зоны было выдано более 10 млн виз, что на 3% больше, чем в 2024 году. При этом по сравнению с допандемийным периодом количество поданных заявок на визы из всех третьих стран существенно снизилось - почти 12 млн в 2025-м против 17 млн в 2019-м.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза могут выборочно сокращать действие уже выданных шенгенских мультивиз.