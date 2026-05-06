Euractiv: страны ЕС в 2025 г. выдали более 620 тысяч виз россиянам

Евросоюз в 2025 году выдал россиянам рекордное количество виз с начала СВО Euractiv: страны ЕС в 2025 г. выдали более 620 тысяч виз россиянам

Москва6 мая Вести.Более 620 тысяч виз в 2025 году были выданы странами Европейского союза россиянам, пишет портал Euractiv со ссылкой на конфиденциальные данные, распространенные среди национальных правительств.

В материале подчеркивается, что россияне все чаще ездят на отдых в Европу, несмотря на введение Евросоюзом одних из самых жестких санкций против РФ в связи со спецоперацией.

Согласно данным, в 2025 году россияне подали более 670 тысяч заявлений на получение шенгенских виз, это почти на 8% больше показателей 2024 года. Страны ЕС выдали более 620 тысяч виз, что на 10,2% больше, чем в предшествующем год, при этом туристических виз было выдано свыше 477 тысяч или примерно 77% от их общего числа. На втором и третьем местах визы для поездок к родственникам и бизнес-поездки.

Почти 75% заявлений были поданы на визы во Францию, Италию и Испанию.

Эти показатели являются рекордными с 2022 года.