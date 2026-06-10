Москва10 июнВести.Около 43 тысяч россиян получили отказ в шенгенской визе в 2025 году и потеряли на сборах больше 4,5 миллиона евро, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своем сайте.
Как отмечает АТОР со ссылкой на данные Еврокомиссии, в шенгене в прошлом году было отказано почти 43 тысячам россиян.
...Только на консульских сборах россияне могли потерять около 3,6–3,7 млн евро, а с учетом сервисных сборов визовых центров – более 4,5 млн евроинформирует ассоциация
В АТОР уточнили, что точная сумма потерь неизвестна из-за отсутствия статистики Еврокомиссии.
Доля россиян, получивших отказы в шенгене, при этом снижается: если в 2023 году было отказано 10,6% заявителей, то в 2025 году – 6,3%.
Ранее 11 европейских стран выступили с инициативой ужесточить правила въезда для граждан России в страны Шенгенской зоны.