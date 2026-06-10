АТОР: отказы в шенгене обошлись россиянам более чем в 4,5 млн евро в 2025 году

Россияне потеряли более 4,5 млн евро из-за отказа в шенгене в 2025 году АТОР: отказы в шенгене обошлись россиянам более чем в 4,5 млн евро в 2025 году

Москва10 июн Вести.Около 43 тысяч россиян получили отказ в шенгенской визе в 2025 году и потеряли на сборах больше 4,5 миллиона евро, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

Как отмечает АТОР со ссылкой на данные Еврокомиссии, в шенгене в прошлом году было отказано почти 43 тысячам россиян.

...Только на консульских сборах россияне могли потерять около 3,6–3,7 млн евро, а с учетом сервисных сборов визовых центров – более 4,5 млн евро информирует ассоциация

В АТОР уточнили, что точная сумма потерь неизвестна из-за отсутствия статистики Еврокомиссии.

Доля россиян, получивших отказы в шенгене, при этом снижается: если в 2023 году было отказано 10,6% заявителей, то в 2025 году – 6,3%.

Ранее 11 европейских стран выступили с инициативой ужесточить правила въезда для граждан России в страны Шенгенской зоны.