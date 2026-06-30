Франция изменила правила подачи документов на шенгенские визы для россиян Визовый центр Франции в Москве перестанет принимать документы по доверенности

Москва30 июн Вести.Визовый центр Франции в Москве с 15 июля прекратит принимать документы на шенгенские визы по нотариальной доверенности, поэтому большинству россиян придется подавать их лично. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Новые правила касаются подачи документов на оформление шенгенских виз во французском визовом центре.

С 15 июля визовый центр Франции в Москве перестанет принимать документы на шенгенские визы по нотариальной доверенности. Теперь большинству заявителей придется подавать документы лично говорится в сообщении ассоциации

По данным АТОР, подать заявление смогут сам заявитель, родитель или законный представитель несовершеннолетнего, а также близкий родственник — супруг, родитель или ребенок. В последнем случае потребуется подтвердить родство оригиналами документов, а заявитель должен был сдать биометрические данные в течение последних 59 месяцев.

В ассоциации подчеркнули, что турагентства и визовые специалисты продолжат помогать с подготовкой документов и записью в визовый центр. По информации туроператоров, около 90% заявлений сейчас рассматривается в течение месяца, а при ранней подаче срок может увеличиться до шести недель. Также в АТОР отметили, что в 2025 году Франция выдала россиянам 156,5 тысячи шенгенских виз, а доля отказов составила 3,5%.

Ранее в Российском союзе туриндустрии назвали маловероятным полное ограничение выдачи шенгенских виз россиянам в ближайшее время.