Москва7 июл Вести.Визовый центр Словакии временно приостановил выдачу шенгенских виз российским туристам почти по всем направлениям, кроме спортивных. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что прием заявлений должен возобновиться после августа, однако точных сроков пока нет.

Визовый центр Словакии в России объявил о временном прекращении приема заявлений на шенгенские визы почти по всем целям поездки отмечается в Telegram-канале АТОР

При этом всем заявителям, которые зарегистрировались на подачу с иными туристическими, деловыми или гостевыми целями ранее, запись аннулируют. Вернуть уплаченный сервисный сбор визовый центр обещает в полном объеме. Средства автоматически поступят на карту, которой оплачивали запись, в срок от 7 до 15 дней в зависимости от банка.

2 июля эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов заявил, что полное прекращение выдачи шенгенских виз россиянам будет означать разрыв дипломатических отношений между европейскими странами и РФ.