ЕС обсуждает возможность пересмотра статуса уже выданных гражданам РФ виз и ВНЖ Евросоюз намерен пересмотреть статус выданных россиянам виз и ВНЖ

Москва18 июн Вести.С начала весны в европейских странах обсуждают идею пересмотреть решения относительно уже выданных гражданам РФ шенгенских виз и видов на жительство (ВНЖ) в странах Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Отмечается, что пока согласовать рестрикции не удалось.

Помимо ограничений для российских дипломатов в Брюсселе, с марта-апреля обсуждается идея пересмотреть решения касательно действующих шенгенских виз и ВНЖ, выданных российским гражданам, но пока что договориться об этом они не смогли сказал собеседник агентства

Он уточнил, что рассматривается вариант пересмотреть решения у россиян, ранее "работавших в российских компаниях или заявлявших о поддержке СВО, или, наоборот, противников местного политического курса", уточнил источник.

По информации источника, официальным обоснованием для подобных мер могут стать "соображения безопасности".

Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что в летний сезон Европа не должна стать пространством для отдыха россиян. Она призвала власти ЕС ввести более строгие критерии для рассмотрения заявлений на визы от граждан РФ.