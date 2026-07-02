В РСТ рассказали, к чему может привести запрет выдачи шенгенских виз россиянам Запрет на выдачу шенгена россиянам приведет к разрыву дипломатических отношений

Москва2 июл Вести.Полное прекращение выдачи шенгенских виз россиянам будет означать разрыв дипломатических отношений между европейскими странами и РФ. Об этом ИС "Вести" заявил эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.

По его словам, на данном этапе полный запрет шенгена маловероятен.

Если они будут полностью прекращать выдачу шенгенских виз россиянам, это будет означать только одно – разрыв дипломатических отношений. То есть, соответственно … представители консульств, консулы должны будут покинуть территорию России. На такой шаг на данном этапе на сегодня, по крайней мере, Европейский союз идти не готов сказал Абасов

Ранее профессор СПбГУ Наталья Еремина заявила, что Евросоюз не располагает инструментарием для полного запрета на выдачу туристических виз россиянам.