Москва12 июнВести.Предложение о полном запрете въезда россиян в страны Европейского союза (ЕС) является глупостью, заявила депутата Европарламента (ЕП) от Словакии Юдита Лашшакова в интервью ТАСС.
Такое предложение продвигают политики, которым больше нечем заняться, отметила депутат ЕП.
Я считаю, что это глупостьприводит ТАСС слова Лашшаковой
По ее мнению, отказ от экономического сотрудничества с Москвой не закончится для ЕС ничем хорошим.
Фракция немецкого консервативного блока ХДС/ХСС в ЕП предложила ввести полный запрет на выдачу шенгенских туристических виз гражданам России.