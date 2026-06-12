Евродепутат Лашшакова выступила против запрета въезда россиян в ЕС

Евродепутат Лашшакова: идея о запрете въезда россиян в ЕС - полная глупость Евродепутат Лашшакова выступила против запрета въезда россиян в ЕС

Москва12 июн Вести.Предложение о полном запрете въезда россиян в страны Европейского союза (ЕС) является глупостью, заявила депутата Европарламента (ЕП) от Словакии Юдита Лашшакова в интервью ТАСС.

Такое предложение продвигают политики, которым больше нечем заняться, отметила депутат ЕП.

Я считаю, что это глупость приводит ТАСС слова Лашшаковой

По ее мнению, отказ от экономического сотрудничества с Москвой не закончится для ЕС ничем хорошим.

Фракция немецкого консервативного блока ХДС/ХСС в ЕП предложила ввести полный запрет на выдачу шенгенских туристических виз гражданам России.