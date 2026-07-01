Москва1 июл Вести.Евросоюз не располагает инструментарием для полного запрета на выдачу туристических виз россиянам. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила профессор факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Наталья Еремина.

Эксперт добавила, что Брюссель вправе вводить лишь определенные рамки визовой политики, однако решение о выдаче виз останется за правительствами членов ЕС.

Они [в Еврокомиссии] могут говорить, о чем угодно. Чтобы до конца довести эту ситуацию, и реализовать эту идею у них нет ни юридических, ни практических инструментов. Все-таки Европейский союз в лице Брюсселя может лишь определенные нормы, определенные рамки визовой политики вводить, но все-таки выдавать визу или не выдавать визу – это прерогатива национальных государств заявила Еремина

Она также назвала идею полного запрета на выдачу виз россиянам – невозможной и утопичной.

Даже те страны, которые вводят очень жесткие санкции и поддерживают санкции, тем не менее оставляют эту лазейку для виз. И мы понимаем, что с той стороны все-таки осознают, насколько важно сохранять каналы связи, коммуникации добавила Еремина

Эксперт уточнила, что запреты, которые вводят страны Прибалтики в отношении россиян, не относятся к Евросоюзу, так как в ЕС никогда не будет единой точки зрения по этому вопросу. Еремина уверена, что ряду европейских стран потеря российских туристов принесет значительные убытки и риски.

На самом деле это действительно проблема. По крайней мере, коллеги из Испании об этом говорят достаточно часто. Да, на общих, так сказать, цифрах ВВП это не так сильно сказывается, но тем не менее конкретные отрасли серьезно страдают. А долгоиграющие последствия в дальнейшем скажутся и на других отраслях подчеркнула профессор

Накануне стало известно, что Еврокомиссия обсуждает возможность полного прекращения выдачи туристических виз гражданам России. Уточнялось, что вопрос о визовых ограничениях обсуждается в координации со странами – участницами Евросоюза.